اتحاد السلة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع ستوجلن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:
أعلن اتحاد المصري لكرة السلة عن فسخ الزمالك لتعاقده مع المحترف الأمريكي ستوجلن.
وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تلقيه اخطار من الزمالك بفسخ التعاقد مع المحترف الأمريكي ستوجلن بناء على رغبة اللاعب، بعد تنازله عن كافة حقوقه لدى النادي.
وشارك ستوجلن مع الزمالك في مباراة السوبر المصري التي حسمها الجزيرة لصالحه بنتيجة 93-83.
ولم يشارك الأمريكي ستوجلن في أي مباراة مع الزمالك في دوري المرتبط، وكأنت اخر مباراة له هي مباراة السوبر.
وذكرت تقارير صحفية عن حدوث أزمة بين ستوجلن ومدير الفريق طارق سعيد قبل مباراة السوبر.
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