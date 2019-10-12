بلاتينيوم ستارز: هدفنا من مباراة الأهلي "تجاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ترى شيدو شيزندو، المنسقة الإعلامية في نادي بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي أن مباراة فريقها أمام الأهلي أكبر من مجرد مباراة كرة قدم وأنها تجارية في المقام الأول.

وأضافت شيدو من خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365" اليوم السبت : "لدينا هدف في النادي وهو أن نزيد من قيمة العلامة التجارية لنا."

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وأكملت: "مواجهة الأهلي كأكثر الفرق في القارة السمراء فوزًا بدوري الأبطال من شأنه أن يجعل هناك ضوء كبير على هذه المواجهة وهذا بالتأكيد يزيد من انتشار العلامة التجارية لنا في كل القارة."

وأضاف: "خوض مباريات من هذا النوع تخدم أهدافنا التجارية التي نسعى ونخطط لها بشكل دائم في النادي، أما فيما يخص التعليق على المواجهة مع الأهلي من الناحية الفنية فإن الجهاز الفني هو القادر على الحديث عن هذا الأمر بشكل أفضل مني."

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي جرت الأربعاء الماضي قد اوقعت النادي الأهلي في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني.