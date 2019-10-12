صدام مبكر بين الأهلي والزمالك بكأس مصر للسلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام
أسفرت قرعة كأس مصر لكرة السلة موسم 2019-2020، عن صدام قوي بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 من المسابقة المحلية.
بينما سيلتقي الجزيرة حامل لقب المسابقة مع سموحة في مباراة قوية أيضا بدور الـ16 من البطولة.
وأسفرت باقي مواجهات دور الـ16 من كأس مصر، عن مواجهة الاتحاد السكندري مع م. الزقازيق، ومصر للتأمين مع السكة الحديد، وطلائع الجيش مع الفائز من أصحاب الجياد والطيران.
وسيلتقي الفائز من الشمس وهليوبوليس مع مركز شباب سوهاج، وطنطا مع نادي مدينة نصر، وسبورتنج مع الإتصالات.
ويعد الجزيرة هو حامل لقب كأس مصر للموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 80-79.
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