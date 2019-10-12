الزمالك يواجه المنيا وديًا..غدًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية مع نظيره المنيا غدا الأحد على ملعب النادي.

ويستعد الفريق لمباراته أمام الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري. المنيا غدا الأحد على ملعب النادي.ويستعد الفريق لمباراته أمام الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري.

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