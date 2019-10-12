سباحة الأهلي تحصد 41 ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية

قدم فريق السباحة بالنادي الأهلي، عروضا قوية ونتائج مميزة خلال منافسات بطولة بلغاريا الدولية، المقامة حاليا والتي يشارك بها 35 سباحا وسباحة من أبناء النادي، ويرأس البعثة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة.

وانطلقت فعاليات البطولة أمس الجمعة، وتوج الأهلي إلى الآن بـ41

ميدالية متنوعة؛ بواقع 19 ميدالية ذهبية، و11 ميدالية فضية، و11 ميدالية برونزية.وتقام منافسات بطولة بلغاريا الدولية على مدار أسبوع، بمشاركة العديد من الفرق القوية.ويرأس جهاز ألعاب الماء وائل عزت، فيما يضم الجهاز الفني والإداري المتواجد مع الفريق في بلغاريا: محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، رئيس جهاز السباحة، ومحمد صدقي، ومحمد فرج، مساعدا مدير جهاز السباحة، واشرف صلاح، المدير الفني، ومحمد سيد بادي ورامي عبداللطيف مديرا قطاع الناشئين، وثروت ماهر، وحسام الدين عمر، مدرب عام، وخالد زيدان طبيب الفريق، وأحمد الشايب إداري.