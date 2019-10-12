الزمالك يواجه الأهلي بكأس مصر للسلة

أجريت، اليوم، بالاتحاد المصري لكرة السلة قرعة بطولة كأس مصر لعام 2019 /2020.

أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للنادي الأهلي بدور الستة عشر بالبطولة.

وستقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل. /2020.أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للنادي الأهلي بدور الستة عشر بالبطولة.وستقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل.

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