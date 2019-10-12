رسميًا..10 آلاف مشجع لمباراة مصر وبتسوانا الودية

حصل اتحاد الكرة، على موافقة الجهات الأمنية، لحضور 10 آلاف متفرج لودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها بعد غد الاثنين في ملعب برج العرب.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة طلب من الجهات الأمنية حضور 40 ألف متفرج للقاء الودي. مصر وبتسوانا المقرر لها بعد غد الاثنين في ملعب برج العرب.الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة طلب من الجهات الأمنية حضور 40 ألف متفرج للقاء الودي.

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