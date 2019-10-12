صدام بين الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قرعة كأس مصر لكرة السلة موسم 2019-2020، والتي أسفرت عن صدام قوي بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 من المسابقة.

وكذلك في دور الـ 16 يلتقي الجزيرة حامل لقب المسابقة، مع سموحة في مباراة قوية.

بينما جاءت باقي مواجهات دور الـ16 من كأس مصر كالتالي:

مواجهة الاتحاد السكندري مع م. الزقازيق، بينما يلتقي مصر للتأمين مع السكة الحديد ، وطلائع الجيش مع الفائز من أصحاب

الجياد والطيران.

وسيلتقي الفائز من الشمس وهليوبوليس مع مركز شباب سوهاج، وطنطا مع نادي مدينة نصر، وسبورتنج مع الإتصالات.

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ومن المتوقع أن يكون طريق الفائز من الاهلي والزمالك إلى قبل نهائي كأس مصر سهل نسبيا، حيث يلتقي الفائز منهما في دور الثمانية مع الفائز من مباراة مركز شباب سوهاج ومباراة الشمس وهليوبوليس.

وفي حالة تأهل الفائز من الأهلي

والزمالك إلى قبل النهائي فإنه سيواجه الفائز من مباراتي طنطا ومدينة نصر، وسبورتنج والإتصالات.

وعلى جانب آخر، سيكون هناك صدام جديد حيث سيلتقي الفائز من الجزيرة وسموحة في مباراة لن تكون سهلة على حامل اللقب، مع الفائز من طلائع الجيش والفائز من مباراتي أصحاب الجياد والطيران في دور الثمانية، على أن يلتقي المتأهل منهما إلى نصف النهائي مع الإتحاد السكندري الذي لن يجد صعوبة نحو التأهل إلى قبل النهائي من المسابقة.

ويعد الجزيرة هو حامل لقب كأس مصر للموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 80-79.