ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إحتمالية غياب بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، أمام ليفربول، المقرر لها يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن
وستكون ضربة موجعة لليونايتد قبل موقعة ليفربول، على ملعب، "أولد ترافورد" ، التي تعتبر مصيرية في تحديد مستقبل مدرب الشياطين أولي جونار سولشاير مع الفريق.
ومن المقرر أن يقدم بوجبا تقريرًا إلى الأطباء في مقر النادي هذا الأسبوع، لتحديد مدى تعافيه وموعد عودته، وسط احتمالية كبيرة بغيابه حتى نهاية شهر أكتوبر.
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