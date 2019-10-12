ختام البطولة القومية لصيد الأسماك بالغردقة

اختتمت، اليوم، بطولة الغردقة القومية لرياضة صيد الأسماك (جمال نظيم) للصيد بالجر والتسقيط والجيجنج والبوبنج، حيث وصلت اللنشات فى الثامنة صباحا، وتمت عملية الميزان بمارينا نادى الرياضات البحرية بالغردقة.

جاء ذلك بحضور الحكام والفرق المشاركة، والمهندس محمد قداح، رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، واللواء بدر الشيشينى، نائب

رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية، وأعضاء مجلس إدارة النادى.

هذ وتراوحت أوزان الأسماك ما بين 5 إلى 16.5 وهى سمكة البراكودا التى حصل بها فريق نادى الصيد بالإسكندرية على المركز الأول، وسيقام حفل توزيع الجوائز فى الثامنة مساء.

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