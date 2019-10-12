اختتمت، اليوم، بطولة الغردقة القومية لرياضة صيد الأسماك (جمال نظيم) للصيد بالجر والتسقيط والجيجنج والبوبنج، حيث وصلت اللنشات فى الثامنة صباحا، وتمت عملية الميزان بمارينا نادى الرياضات البحرية بالغردقة.
جاء ذلك بحضور الحكام والفرق المشاركة، والمهندس محمد قداح، رئيس الإتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، واللواء بدر الشيشينى، نائبرئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية، وأعضاء مجلس إدارة النادى.
هذ وتراوحت أوزان الأسماك ما بين 5 إلى 16.5 وهى سمكة البراكودا التى حصل بها فريق نادى الصيد بالإسكندرية على المركز الأول، وسيقام حفل توزيع الجوائز فى الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر ختام البطولة القومية لصيد الأسماك بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.