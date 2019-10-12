فريق طنطا لتنس الطاولة يفوز على الرباط والأنوار البورسعيدى

حقق لاعبو فريق طنطا فوزا ساحقا على الرباط والأنوار البورسعيدى في عقر داره، برباعية نظيفة تحت قيادة عونى إسماعيل المدير الفنى للفريق. الفنى للفريق. حيث فاز جميع لاعبى طنطا على نظرائهم من الرباط والأنوار وجاءت النتائج كالتالى: فوز كل من عبد الرحمن محمود وطاهر عبد الرؤوف وياسر جابر ٢/٣ على منافسيهم كما فاز زميلهم وسام سنبل ١/٣ على منافسه من الرباط والأنوار. كالتالى: فوز كل من عبد الرحمن محمود وطاهر عبد الرؤوف وياسر جابر ٢/٣ على منافسيهم كما فاز زميلهم وسام سنبل ١/٣ على منافسه من الرباط والأنوار.

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