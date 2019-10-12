اليوم.. طنطا يواجه المالية وديًا

يلتقى، مساء اليوم، فريقا طنطا ومالية كفر الزيات، فى مباراة ودية على ملعب طنطا فى إطار استعداد الفريقين للدورى.
حيث يستعد طنطا تحت قيادة أيمن المزين لاستئناف الدورى الممتاز، بمواجهة طلائع الجيش فى الأسبوع الرابع، ويسعى الفريق الطنطاوىلمواصلة مسيرته الناجحة، بعد حصوله على ٤ نقاط احتل بها مركزا بين أندية الوسط.
بينما يستعد المالية بقيادة أيمن مجدى لانطلاق مباريات القسم الثانى، ضمن أندية المجموعة الثالثة، والتى تضمإلى جانبه أندية عريقة معظمها لها باع طويل في الدورى الممتاز، مثل الاوليمبى وغزل المحلة والمنصورة والرجاء والبلدية وغيرهم.
واستعدت جماهير طنطا لهذا اليوم فقامت بتجهيز الأعلام والدفوف، والتواجد اليوم بكثرة للشد من ازر اللاعبين.
هذا ويلتقى غدا الأحد طنطا مع دمنهور فى تجربة ودية ثانية على ملعب طنطا ايضًا.
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