فتحي مبروك يستشهد بقمة 2013 لتوقع نتيجة الأهلي والزمالك

كشف فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، عن توقعاته لمباراة القمة المرتقبة بين الفريق الأحمر والزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل.
وقال مبروك في تصريحات لفضائية "تايم سبورتس": "مباراة القمة لا يمكن التوقعبها، ولا تخضع لأي معايير أو مقاييس".
وتابع "أكبر دليل على ذلك هو مباراة القمة 2013 في برج العرب حينما كنت مدير فني للأهلي، فقد كان الزمالك فنيًاأفضل بكثير، ولكن في النهاية استطعنا تحقيق الفوز بثنائية مؤمن زكريا".
وأردف "نتيجة مباراة القمة تتحكم فيها عوامل كثيرة، كحالة اللاعبين الفنية والخططية خلال اللقاء، والدوافع لديهم كذلك، كلها أمور تتحدد يوم المباراة، وتستشعر بها بعد أن يتم حسمها لصالح أحد الفريقين، ولكن قبل ذلك فهي خارج التوقعات".
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