صحيفة تركية تُدمر علاقة أحمد موسى مع جمهور النصر

سَربت صحيفة “تاكفيم” التركية نص الرسالة التي بعثها مهاجم منتخب نيجيريا ونادي النصر السعودي “أحمد موسى” إلى إدارة نادي طرابزون سبور التركي، والتي يستنجد فيها بالنادي التركي من أجل التوقيع معه عند فتح الميركاتو الشتوي المقبل، وإنقاذ مسيرته الكروية من الضياع.

أحمد موسى /26 عامًا/ انتقل مطلع موسم 2019/2018 إلى النصر السعودي في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي 16.5 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، متقدمًا على البرازيلي “جوزيف سوزا” لاعب أهلي جدة بحوالي أربعة ملايين يورو في لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ السعودية.

ونجح اللاعب في تثبيت أقدامه خلال الموسم الماضي بتسجيل 7 أهداف وصناعة 7، ليقود النصر للتتويج بلقب الدوري، إلا أن هذا المستوى لم يستمر.

وقال أحمد موسى في رسالته المُسربة عبر صحيفة تاكفيم التركية “أخرجني من هنا، وإلا فإن حياتي الكروية في خطر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد موسى لجأ إلى زميله في منتخب النسور الخضر “أوجيني أونازي” الذي ينشط في نادي طرابزون سبور لإيصال تلك الرسالة الحساسة.

وتسببت هذه الرسالة في تراجع علاقة أحمد موسى مع جمهور النصر، فمن المعروف تدهور العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة تركيا منذ فترة ليست بالقصيرة، وهناك دعوات دائمة ومستمرة داخل المملكة بمقاطعة السياحة في تركيا والتوقف عن شراء المنتجات التركية، فكيف يقوم أحمد موسى بمراسلة ناد تركي لإنقاذه؟

وتهكم عشاق نادي النصر على الخبر عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وقال أحدهم “ماشاء الله بعد ما هبش الملايين”، وقال آخر “الله يوفقك في طرازبون عاد مدينتهم جدًا جميلة لا تفوتك”.

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وقال مشجع يدعى سهيل الجنوبي “مسكين مختطف، يسافر ويرجع على راحته، قال وش دراك انها كذب، قال من كبرها”.

لماذا طرابزون؟

يحتل نادي طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز حاليًا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أنطاليا سبور المتصدر، بعد سبع جولات من انطلاق الموسم الجديد 2020/2019.

وينشط في طرابزون سبور ثلاثة لاعبين من نيجيريا، يتقدمهم أسطورة تشيلسي “جون أوبي ميكيل” القادم من ميدلسبره الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2019، بالإضافة إلى أوجيني أونازي المنضم في صيف 2016 من لاتسيو الإيطالي، والمهاجم صاحب الرقم 9 في الفريق “أنتوني نواكايمي” الذي انضم في 2018 من هابعويل بئر شافع الصهيوني.

وكل هذه أمور دفعت أحمد موسى – لاعب ليستر سيتي السابق- بالتفكير في الانتقال إلى طرابزون الذي يعيش مرحلة جيدة منذ الموسم الماضي.

واكتفى المدير الفني لنادي النصر “روي فيتوريا” بإشراك أحمد موسى في أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم أمام ضمك والفتح، وفاز النصر في المباراتين 2/صفر وصفر/1 دون أن يسجل موسى أو يصنع، ليخرج بعدها من حسابات المدرب البرتغالي الذي قرر الاعتماد على فراس البريكان وفهد الجميعة وعبد الله الخيبري في الوسط وعبد الرزاق حمدالله في الهجوم.