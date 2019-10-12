رياضة | برشلونة يصدم نيمار

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أخذت قضية البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ناديه السابق برشلونة منعطفًا جديدًا بشأن التنازع بينهما في قضية تنظر بالمحكمة يوم 21 أكتوبر الجاري.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن نيمار يأمل التوصل إلى اتفاق ودي على عكس برشلونة الذي يرفض أي محاولات للصلح بينهما لقوة موقفه.

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ويطلب برشلونة مبلغ 16 مليون يورو الذي دفعه مقابل التجديد في 2017، في المقابل يطلب نيمار 24 مليون يورو هي باقي القيمة المتفق عليه أثناء التجديد الأخير له مع برشلونة.

وجادل محامو برشلونة أن البند الذي يستحق بموجبه نيمار هذا المبلغ هو "مكافأة ولاء" وهو أمر لم يتحقق إذ أخل به نيمار حين غادر إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017.