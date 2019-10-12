رياضة | الملعب الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملعب الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك حسم ملعب مباراة جينيراسيون فوت السنغالي خلال الساعات الحارية في اياب

دور ال32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وحضر اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة حضر الأمني للمباراة يوم الخميس الماضي وفوجئ باختيار الأمن لملعب السلام لاستضافة المباراة بالرغم من أن الزمالك حدد ملاعب القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب لاستضافة المباراة.

واعترض مرتضى منصور رئيس الزمالك على اختيار ملعب السلام لاستضافة المباراة لأنه ليس ضمن ملاعب الفريق في البطولة الإفريقية مما يدفع الفريق السنغالي لاستغلال الأمر مجددًا.

وأوضح مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء أن الزمالك يطلب إقامة المباراة باستاد القاهرة أو بتروسبورت وينتظر الرد خلال ساعات قليلة لإخطار الكاف بملعب المباراة لأن اليوم هو آخر مهلة لتحديد ملعب اللقاء.

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وأضاف المصدر أنه يتوقع إقامة المباراة في استاد بتروسبورت في ظل عدم وضوح الروية فيما يخص إقامة مباريات باستاد القاهرة.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري ولم يتحدد ملعب اللقاء بشكل رسمي حتى الآن.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات بالأمس لتقليل الضغط البدني عليهم تجنبًا للإصابات والإرهاق وتحقيق أكبر استفادة منهم داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وأجرى مسئولو النادي تغييرًا على الجهاز المعاون في الفترة الأخيرة واستقدام عصام مرعي في منصب المدرب العام بدلًا من أيمن عبد العزيز والذي تولى منصب مرعي السابق كرئيس لقطاع الكرة داخل النادي.

ويعول مسئولو النادي الكثير على عصام مرعي لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات في المجال التدريبي وهو ما يحتاجه الفريق بشكل كبير.

ويستعد الفريق لملاقاة جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، ويدرك مسئولو النادي جيدًا أهمية المرحلة المقبلة وتذليل كل العقبات أمام اللاعبين وتوفير المناخ الأمثل لهم بما يصب في مصلحة الفريق في نهاية الأمر.