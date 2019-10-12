رياضة | عاجل.. ريال مدريد يفقد نجمه البرازيلي لمدة شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يفقد نجمه البرازيلي لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ريال مدريد سيغيب عن فريقه لمدة شهر كامل خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "تصفيات الأولمبياد تهدد بأخذ رودريجو جوس من ريال مدريد لمدة شهر، جوهرة ريال مدريد قد يغادر لبعثة منتخب البرازيل الأولمبي في يناير وبذلك يغيب عن كأس السوبر وبداية كأس الملك".

وتابعت: "البرازيل ستشارك في التصفيات المؤهلة للأولمبياد في كولومبيا بدءً من 15 يناير المقبل وتريد رودريجو على رأس قائمة منتخبها المشارك في البطولة. اللاعب يتواجد حاليًا مع المنتخب الأولمبي وكان قد دخل بديلًا في فوز منتخبه الكاسح على فنزويلا 4-1 في مباراة ودية".

وواصلت: "عانى رودريجو بمجرد دخوله من رقابة صارمة لكن حضوره مع منتخب البرازيل الأولمبي الساعي للتواجد في طوكيو 2020 لا غنى عنه. مدرب المنتخب أندري جاردين استدعى المدريديستا خلال هذا التوقف الدولي ومن المتوقع أن يستمر ذلك في تصفيات الأولمبياد".

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واستكملت: "المشكلة فيما يخص ريال مدريد هي أن هذه البطولة المُصغرة ليست من ضمن أجندة الفيفا الدولية ومن ثمّ سيكون على النادي أن يتوصل لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي لأن النادي سيفتقد رودريجو لشهر في حال انضمامه إلى السيليساو إذ تبدأ البطولة في 15 يناير وتنتهي في 2 فبراير".

وواصلت: "في حال استدعاء رودريجو، فلن يكون متاحًا لدى زيدان للمشاركة في كأس السوبر الإسباني المُقامة من 8 يناير حتى 12 يناير ولا في الدور الأول من كأس الملك في 22 يناير حيث يعتمد النادي الأبيض عادةً على اللاعبين الأقل مشاركة".

وتابعت: "حتى هذه اللحظة، لم تكن مشاركة رودريجو مع الفريق الأول إلا مشاركة شبه تكريمية لكنه ترك بصمته بترويضٍ مذهل تبعه تسجيل الهدف بعد 95 ثانية من دخوله أرض الملعب. النادي يخطط للتعامل معه بعناية فائقة إذ يشارك مع الكاستيا داخل الفالديبيباس فقط لحمايته من ملاعب العشب الصناعي".

واختتمت الصحيفة المدريدية: "دون الدخول في المزيد من التفاصيل، رودريجو لم يشارك الأسبوع الماضي مع ريال مدريد يوم السبت رغم استدعائه للمباراة وفي الوقت ذاته لم يتمكن راؤول من استدعائه للمشاركة خارج أرض الكاستيا، إن ذهب رودريجو إلى تصفيات الأولمبياد، فلن يكون متاحًا لدى زيدان أو مدرب الكاستيا".