رياضة | مفاجأة.. برشلونة يعرض التجديد لـ"ميسي" 10 أعوام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يعرض التجديد لـ"ميسي" 10 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد ليونيل ميسي لعشر سنوات قادمة بحيث يستمر في الملاعب حتى موسم 2029.

وكشفت تقارير إسبانية عن أن برشلونة يرغب أن ينهي ليونيل ميسي مسيرته الكروية في قلعة الكامب نو في ظل المخاوف من انتقاله إلى أحد عمالقة الأندية الأوروبية الأخرى.

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كان ميسي قد قال: "إذا ارادوني في برشلونة، فإني حقًا سعيد، حيث أطمح في البقاء في الكامب نو للأبد.. لطالما كان الوضع بالنسبة لي على هذا الحال، فلم يتغير شئ مطلقًا"

وخاض ميسي مع برشلونة مايقرب من 700 مباراة منذ انضمامه إلى النادي، وسجل 604 أهداف في مختلف المسابقات، بينما فاز بلقب الليجا الإسبانية 10 مرات، وفاز بدوري الأبطال 4 مرات.

يذكر أن ليونيل ميسي قد وقع على أخر عقد له مع فريق برشلونة فى موسم 2017 بعقد وصل إلى 100 مليون استرليني لمدة 4 سنوات، ينتهي بعد عام ونصف.