رياضة | سيميوني يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد.. ويوجه رسالة نارية لـ"زيدان"

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سخر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني من ريال مدريد بسبب التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

سيميوني يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد.. ويوجه رسالة نارية لـ"زيدان"

وقال دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد في تصريحات اليوم لوسائل الإعلام الإسبانية : "اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالفشل كانت بعد نهائي ميلانو، تساءلت عما إذا كان بإمكاني الاستمرار في امتلاك القوة لتكوين فريق تنافسي".

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وتابع: "نحن لسنا مثل ريال مدريد وبرشلونة الذين يدفعون مبالغ طائلة دائماً، نحن بدأنا الدفع قليلاً هذا الموسم ولكن الأمر مختلف لأننا تعاقدنا مع فيليكس البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 120 مليون ويجب أن نساعده وليس هازارد البالغ من العمر 30 (28 عاماً)".

وأضاف: "زيدان كان مثالياً عندما قال إن الفرق بين الناديين هو حسب آراء الناس الاجتماعية وليس بسبب الميزانية".

واختتم المدرب الأرجنتيني: "هم دائماً يقارنون أتلتيكو مدريد بريال مدريد، برشلونة وبايرن ولكن لم نصل لهم بعد. يجب أن نقول الحقيقة".