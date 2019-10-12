رياضة | برشلونة يجبر ليونيل ميسي على البقاء حتى 42 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجبر ليونيل ميسي على البقاء حتى 42 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد ليونيل ميسي لعشر سنوات قادمة بحيث يستمر في الملاعب حتى يبلغ من العمر 42 عامًا في موسم 2029

وكشفت تقارير إسبانية عن أن برشلونة يرغب أن ينهي ليونيل ميسي مسيرته الكروية في قلعة الكامب نو في ظل المخاوف من انتقاله إلى أحد عمالقة الأندية الأوروبية الأخرى.

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كان ميسي قد قال: "إذا ارادوني في برشلونة، فإني حقًا سعيد، حيث أطمح في البقاء في الكامب نو للأبد.. لطالما كان الوضع بالنسبة لي على هذا الحال، فلم يتغير شئ مطلقًا"

وخاض ميسي مع برشلونة مايقرب من 700 مباراة منذ انضمامه إلى النادي، وسجل 604 أهداف في مختلف المسابقات، بينما فاز بلقب الليجا الإسبانية 10 مرات، وفاز بدوري الأبطال 4 مرات.

يذكر أن ليونيل ميسي قد وقع على أخر عقد له مع فريق برشلونة فى موسم 2017 بعقد وصل إلى 100 مليون استرليني لمدة 4 سنوات، ينتهي بعد عام ونصف.