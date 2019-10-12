رياضة | الزمالك يخطب ود كهربا لحرمانه من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطب ود كهربا لحرمانه من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطب نادي الزمالك ود محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب ديبورتيفو أفيس البرتغالي لمنع عودته إلى مصر من بوابة الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

واستسفر الزمالك عن حقيقة توقيع كهربا للأهلي وعرض عليه العودة مرة مقابل التنازل كل القضايا المرفوعة ضده من القلعة البيضاء.

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وعرض الزمالك على كهربا عبر وسطاء زيادة الراتب السنوي لينضم للاعبي الفئة الأولي كما طلب فى وقت سابق وذلك لمنعه من الانتقال إلى الأهلي.