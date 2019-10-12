رياضة | رسميا.. 10 ألاف مشجع في مباراة مصر وبتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. 10 ألاف مشجع في مباراة مصر وبتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني موافقة من الجهات الأمنية بحضور جماهيري لمباراة مصر وبتسوانا الودية والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وتعد هي المباراة الأولي تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا يفيد بالموافقة علي حضور 10 ألاف متفرج وسيتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة، بعد عقد اجتماع أمنى في الثالثة عصر اليوم يحضره عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية للتنسيق للمباراة الودية لمصر.

واختار حسام البدري قائمته الأولى وضمت كل من :

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حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع : رجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط : طارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا