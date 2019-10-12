رياضة | جمال بلماضي يكشف خطة وصول الجزائر لمونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يكشف خطة وصول الجزائر لمونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عن الخطط التي يستهدفها للوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.



وأكد بلماضي في تصريحات خاصة لموقع "الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا” أن هدفه الأول هو التأهل إلى قطر 2022، بمساعدة لاعبيه واتحاد بلاده. وأكد بلماضي في تصريحات خاصة لموقع "الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا” أن هدفه الأول هو التأهل إلى قطر 2022، بمساعدة لاعبيه واتحاد بلاده. وأضاف بلماضي: "مرحلة التصفيات الإفريقية ستكون مصعبة وطويلة ومليئة بالمخاطر، ولكن يجب علينا أن نؤمن أيضا بأننا أبطال إفريقيا.. لا يمكن القول إننا سنعتمد على تشكيل واحد طوال التصفيات، أعتقد أننا سنقوم بتجربة أشياء معقدة طوال التصفيات".

وأكمل بلماضي: "عند وصولنا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، سنفعل كل ما في وسعنا لتجنب لعب دور المتفرج أو المشاركة من أجل المشاركة فقط". واختتم: "لابد من تنمية ثقافة الفوز لدى اللاعبين، حتى يتم الحفاظ على مكانتنا ضمن الخمس الكبار في إفريقيا حسب تصنيف الـ فيفا، وهذا مهم بالنسبة للقرعة التي ستكون حسب ترتيبنا". وكان المنتخب الجزائري، قد تعادل وديا أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم،