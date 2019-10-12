شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي VS رونالدو.. من سيتفوق في لقب "ماكينة الأهداف"؟ والان مع التفاصيل

لا يزال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقدمان ارقام رائعة في كرة القدم وسيستمر الصراع بين الاثنين ليكونا في القمة في التاريخ وقد يكونا أفضل لاعبين على الإطلاق.

وبصرف النظر عن الجوائز ، فإن القيادة التي أظهرها كلاهما كانت هائلة ، وبينما يلعبان الآن في بلدان مختلفة ، لا تزال هناك معركة مستمرة لمعرفة من سينهي مسيرته مع تحقيق أكبر عدد من الأهداف.

حصل "كريستيانو رونالدو "على "700" هدف في ليلة الجمعة في مباراته رقم 973 ، لكن الأرجنتيني لم يتأخر كثيرا فهو معه "668" هدف.

إنه يتخلف عن البرتغالي عن عمر يناهز 32 عامًا ، لكن في عدد أقل من المباريات "823" ، وأصغر من نجم ريال مدريد السابق بسنتين.

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من الناحية المنطقية ، يتمتع بميزة ان ميسي البالغ من العمر 32 عامًا اقل عمر من رونالدو ، لكن من المستحيل معرفة المدة التي سيستغرقها كل لاعب.

قال نجم اليوفنتوس بالفعل إنه يريد أن يلعب حتى يبلغ الأربعين من العمر ولياقته البدنية هائلة رغم أنه أغلق على 35.

وقد تعرض ليونيل ميسي لإصابات أكثر ، لكنه معتاد على تحطيم الأرقام القياسية والمنافسة مع كريستيانو رونالدو.

كلاهما مثير للإعجاب لأنه يقوم بذلك ضد المنافسين الكبار وعلى المراحل الكبرى إنهم يتخلفون أمام المرمى أهداف جوزيف بيسكان "805" في "530" مباراة بين عامي (1928 و 1956) هي أعلى حصيلة لكرة القدم ، ومن حيث المبدأ ، يمكن تحقيقها من قبل كليهما ، على الرغم من أنها تبدو مستحيلة.