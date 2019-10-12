شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينتظر «راموس» أمام النرويج الليلة والان مع التفاصيل

يشهد ملعب أوليفال بأوسلو فى التاسعة إلا ربع من مساء اليوم السبت مواجهة منتخب إسبانيا ضد نظيره النرويجي فى مباراة التاريخ لسيرجو راموس قلب دفاع اللاروخا .

مشاركة راموس الليلة تعني التاريخ

وتعتبر مواجهة منتخب إسبانيا ضد النرويج تاريخة حيث أنها ستحمل الرقم 168 وهوا عدد المواجهات التي خاضها راموس مع المنتخب الإسباني متخطيا عدد مباريات إيكر كاسياس والذى وصل ل 167 مباراة، ليصبح قائد اللاروخا أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بقميص إسبانيا ويحتاج القائد 17 مباراة ليعادل رقم المصرى أحمد حسن كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية فى العالم.

كما يأمل سيرجيو راموس تحقيق رقم قياسى آخر، ولكن على مستوى الأهداف الدولية، حيث يفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

ودخل راموس قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21 هدفاً.

قائمة الاعبين الأكثر مشاركة بقميص المنتخب الإسباني

وفى سياق متصل يستعرض موقع السعودية نيوز قائمة الاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب الإسباني فيما يلي

كاسياس 167 مباراة دولية

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تشافى 133 مباراة

انيستا 131 مباراة

زوبيزاريتا 126 مباراة

ديفيد سيلفا 125 مباراة

تشابى الونسو 114 مباراة

فابريجاس 110 مباراة

إسبانيا ضد النرويج

وتأتي مواجهة إسبانيا ضد النرويج في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020 حيث تتصدر إسبانيا المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة وستحصل إسبانيا على بطاقة التأهل إلى البطولة الأوروبية حال فوزها اليوم، بينما تتواجد النرويج في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.