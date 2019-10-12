شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» يعلن موعد عودة لاعبي الأهلي الدوليين للمران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.
وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي،أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام.
يذكر أن المنتخب الأول يضم من لاعبي الاهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الاولمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.
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