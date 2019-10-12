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الأهلي يعلن موعد انتظام علي معلول في مران الفريق

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن على معلول، الظهير الأيسر للفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي، والذي تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

ويتواجد معلول بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.

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