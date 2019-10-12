شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الحكام الدولية بالكامل بعد إرسالها للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم تشهد القائمة أى تغيير عن العناصر الرئيسية باستثناء بعض الترتيبات والأمور غير الجوهرية وخروج فقط للمحكمة بوسى سعيد التى أعتذرت عن الاستمرار فى التحكيم .
ــ 7 حكام الساحة.. هم أمين عمر، إبراهيم نورالدين، أحمد الغندور، محمد معروف ، محمود البنا ، محمد عادل ، جهاد جريشة.
ــ 7 حكام مساعدين .. هم تحسين ابو السادات ، محمود ابو الرجال ، أحمد حسام طه، يوسف البساطى ، سمير جمال ، أحمد توفيق طلب ، هانى عبد الفتاح .
ــ المحكمات والمساعدات
2 محكمة ساحة هن شاهندا حسن،نورا سمير
4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادي حسن، جمالات أحمد، يارا عاطف
ــ حكام كرة الصالات
4 حكام صالات هم محمد حسن ، طارق سامي، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.
2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .
ــ حكام الكرة الشاطئية
4 حكام شاطئية هم هاني العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر
محكمة كرة شاطئية .. مي حسن
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