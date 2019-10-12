الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك يوم الإثنين .. أعرف السبب...

جدة - عمرو شويل ويستضيف الأهلي غريمة التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك بحكام أجانب

وأكد جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مباراة الأهلي والزمالك ستدار بواسطة حكام أجانب، والسبت والأحد يكون معظم حكام النخبة مشغولون بالدوريات الخاصة ببلدانهم سواء إنجلترا أو المانيا و إيطاليا أو بلجيكا أو فرنسا أو إسبانيا وغيرها ، وبالتالى إقامة المباراة يوم الإثنين سيكون متاح لاتحاد الكرة وقتها إستدعاء أكبر حكام القارة.

كان اتحاد الكرة قد قرر رسمياً إقامة مباريات الأهلي والزمالك هذا الموسم بطاقم حكام أجنبي بدلاً من حكام مصريين.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي ضد الزمالك

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.