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شكرا لقرائتكم الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك يوم الإثنين .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ويستضيف الأهلي غريمة التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
الأهلي والزمالك بحكام أجانب
كان اتحاد الكرة قد قرر رسمياً إقامة مباريات الأهلي والزمالك هذا الموسم بطاقم حكام أجنبي بدلاً من حكام مصريين.
ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي ضد الزمالكويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
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