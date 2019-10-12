شكرا لقرائتكم أحمد حسن: سأوجه التهنئة لراموس فور حصوله على لقب عميد لاعبى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد 7 سنوات قضاها أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر ، علي قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية بـ184 واقتراب أكثر من لاعب من رقمه التاريخي على رأسهم الإسباني سيرجيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، ما ذا قال الصقر عن رقمه القياسي. أكد أحمد حسن لـ " الخليج 365 " أنه سعيد بتواجده لمدة أكثر من 7 سنوات على رأس قائمة أكثر لاعبي العالم مشاركة فى المباريات الدولية ، ولم يتم تحطيمه حتى الآن ، هذا شرف لي بتواجد إسم مصر يتردد فى جميع البطولات الدولية. تأتي قائمة أكثر لاعبى العالم مشاركة فى المباريات الدولية كالاتي : 1- أحمد حسن 184 مباراة . 2- بوفون " إيطاليا " 176 " مباراة لكنه أعلن الإعتزال الدولي. 3- أحمد المبارك " عمان " 173 مباراة – مستمر . Advertisements 4- بدر المطوع "الكويت " 173 مباراة – مستمر . 5- سيرجيو راموس " إسبانيا" 167 مباراة . 6- كاسياس " إسبانيا" 167 مباراة . 7- رونالدو " البرتغال " 161 مباراة . تابع حسن أن راموس أمامه 17 لقاء للوصول لرقمي بعمادة لاعبي العالم ، وفى حالة وصوله للقب سأهنئه بلا شك فهو لاعب مجتهد ويستحق الوصول لهذا الرقم ونفس الأمر للبرتغالي كريستيانو رونالد.

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