شكرا لقرائتكم الاهلي يُحدد "تسعيرة" رحيل أزارو في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تمانع إدارة الأهلى فى بيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض رسمى من أحد الأندية الخارجية للحصول على خدمات اللاعب.

كانت تقارير صحفية مغربية أن نادى هيبى فورتيشن الصينى ينوى شراء أزارو فى الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض رحيل أيوب الكعبي.

وترحب إدارة الأهلى برحيل أزارو فى انتقالات يناير القادمة، لاسيما فى وجود أكثر من بديل لتعويض اللاعب المغربي، خاصة بعد تألق النيجيرى جونيور أجايى وكذلك فى وجود صلاح محسن ومروان محسن.

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وحددت إدارة الأهلى مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع أزارو فى الشتاء، بحيث لن تتخل عن خدمات اللاعب، إلا إذا تلقت عرضا فى حدود هذا المبلغ أو يزيد عليه.

ونفى أمير توفيق مسئول التعاقدات بالأهلى وصول عرض رسمى من النادى الصينى لشراء أزارو، وكل ما قيل مجرد اجتهادات صحفية.

وحسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة فايلر، فإن المدرب السويسرى لا يمانع رحيل أزارو، خاصة أن النادى سيتفيد من مقابل بيعه ومكانه فى ضم مهاجم أجنبى جديد بمواصفات فنية عالية.