شكرا لقرائتكم "ادعم مؤمن زكريا" تيشرت هدية عند شراء قميص الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الشركة الراعية لقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، منح قميص النادي "هدية" مدوّن عليه هاشتاج "إدعم مؤمن زكريا" ويحمل رقم 8، لأي مشجع يقوم بشراء تيشرت النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وحتي نفاذ الكمية.

أكد مسئولو الشركة أن تلك الخطوة جاءت بالاتفاق مع إدارة الأهلي لدعم مؤمن زكريا، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً، وأوضحوا أن قميص مؤمن زكريا سيكون مُشابه لتصميم تيشرت النادي الأهلي وسيكوم باللون الأحمر.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أكد إن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وأوضح عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.