شكرا لقرائتكم 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر الأول أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء الإثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

من المقرر أن يتم طرح التذاكر مساء اليوم عقب تحديد أسعارها بالتنسيق بين الجهات الامنية و اتحاد الكرة.

استقر حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون .

ويرغب الجهاز الفني فى الظهور بمستوي مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب و أيمن طاهر مدرب حراس