شكرا لقرائتكم علاء نبيل: بصمة فايلر جلية في تطوير أداء أجايي بالأهلي.. والحكم على ميتشو مبكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد نبيل في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن فايلر طور أداء اللاعبين بشكل كبير وهذا يظهر على جونيور آجاي بالتحديد، حيث كان النيجيري يعاني من تراجع المستوى وزيادة الوزن بعد عودته من الاصابة في الموسم الماضي، واذا نظرنا إلى باقي اللاعبين سنلاحظ تطور أدائهم عما كانوا عليه قبل شهرين.
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