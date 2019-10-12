شكرا لقرائتكم علاء نبيل: بصمة فايلر جلية في تطوير أداء أجايي بالأهلي.. والحكم على ميتشو مبكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب عن الطفرة التي حققها النادي الأهلي مؤخراً تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر والذي استطاع أن يحقق 6 انتصارات متتالية منذ تولي إدارة الفريق كان أولها على حساب الزمالك في كأس السوبر المصري.

أكد نبيل في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن فايلر طور أداء اللاعبين بشكل كبير وهذا يظهر على جونيور آجاي بالتحديد، حيث كان النيجيري يعاني من تراجع المستوى وزيادة الوزن بعد عودته من الاصابة في الموسم الماضي، واذا نظرنا إلى باقي اللاعبين سنلاحظ تطور أدائهم عما كانوا عليه قبل شهرين.

أضاف علاء نبيل: الأهلي من يصنع النجوم فمن كان يعرف مانويل جوزيه عند قدومه للقلعة الحمراء وكذلك فايلر ربما لم يكن السي في كبيراً بين المدربين ولكنه وضع بصمة واضحة علي لاعبي الفريق الأحمر.

وعن مدرب الزمالك قال علاء نبيل: من المبكر الحكم على ميتشو رغم تراجع مستوى الزمالك مؤخراً إلا أن بدايته كانت جيدة ويجب منحه الفرصة كاملة للحكم عليه فالموسم مازال في بدايتة.