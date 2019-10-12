شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لأزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون قبل انتهاء مهلة الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي قائمة



لا تزال أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي قائمة، قبل أيام قليلة من إقامة اللقاء المنتظر يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، التفاصيل الكاملة لأزمة ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، موضحاً أن اللواء علاء مقلد عضو المجلس الأبيض تواجد فى الاجتماع الأمني للمباراة يوم الخميس الماضي وفوجئ باختيار ملعب السلام لاستضافة اللقاء.

أضاف المصدر الزملكاوي أن النادي الأبيض حدد ملاعب القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب لاستضافة مباراة جينيراسيون، لذا أعترض مرتضي منصور رئيس النادي على إقامة اللقاء فى ملعب السلام.

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تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وجينيراسيون



أضاف المصدر أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، بواقع 3 آلاف من أعضاء النادي و1500 مشجع تحددهم وزارة الشباب والرياضة و500 مشجع للفريق السنغالي.

وكشف المصدر أن الزمالك يطلب إقامة مباراة جينيراسيون بإستاد القاهرة أو بتروسبورت وينتظر الرد خلال الساعات القليلة لإخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بملعب المباراة حيث يعد اليوم هو الموعد الأخير وفقا للمهلة المحددة للنادي الأبيض.

وشدد المصدر الزملكاوي، أن الأقرب إقامة المباراة في ستاد بتروسبورت لعدم وضوح الروية بخصوص إقامة مباريات بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة الحالية.