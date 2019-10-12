شكرا لقرائتكم الآسيوي: عبدالفتاح عسيري يتألق في الجولة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عبدالفتاح عسيري، لاعب المنتخب السعودي الأول، بعد تألقه في مباراة الأخضر أمام سنغافورة، يوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووضع الآسيوي في تقرير له على الموقع الرسمي، لاعب أهلي جدة، ضمن نجوم الجولة الثالثة للتصفيات "من غرب القارة"، إلى جانب الإماراتي علي مبخوت والسوري عمر السومة والعماني عبدالعزيز المقبالي والعراقي مهند علي.

وقال الاتحاد القاري في تقريره: برز في هذه الجولة لاعب آخر من نادي الأهلي السعودي، وهو الجناح عبد الفتاح عسيري الذي سجل هدفين ساهم من خلالهما في فوز السعودية على سنغافورة 3-0 في البريدة.

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وأضاف: عسيري سجل الهدف الأول بعد مجهود مميز حيث تبادل التمرير مع ياسر الشهراني قبل أن يسدد في الشباك، ثم أضاف الهدف الثالث لمنتخب بلاده بعد تمريرة مع عبدالله الحمدان.

وخلال المباراة برز عسيري بدور مميز في قيادة هجمات السعودية على الأطراف، إلى جانب تسجيل الهدف وفرض السيطرة على الكرة في وسط الملعب.

وأختتم الآسيوي، قائلا: الآن يحمل عسيري مسؤولية كبيرة إلى جانب زملاءه في المباراتين المقبلتين للسعودية، وذلك أمام فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ثم في المواجهة الصعبة مع أوزبكستان الشهر القادم.