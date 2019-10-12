شكرا لقرائتكم التشيك تهزم إنجلترا وتشاركها صدارة المجموعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإنجليزي 2 - 1 ، يوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم( يورو 2020)، والتي شهدت نهاية مباراة مونتينغرو( الجبل الأسود) وبلغاريا بالتعادل السلبي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، لكن جاكوب برابيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل زيدنيك أوندراسيك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب إنجلترا صاحب الصدارة، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف.