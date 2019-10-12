شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الوقت مازال طويلا قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك إلا أن الحديث عن هذا اللقاء الذى سيُقام السبت المقبل على ملعب برج العرب، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز ، يشغل الكثيرين فى الشارع الكروى بصفة عامة وداخل القطبين بشكل خاص، ويتحدث البعض عن غيابات الفريقين فى القمة، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما هى غيابات الأهلى عن مباراة الزمالك؟

ج: المُصابون فى الأهلى هم، كريم نيدفيد وعمرو السولية ومروان محسن، ويتلقى الثلاثى حالياً البرنامج التأهيلى، فالأول عانى من إصابة طويلة فى الركبة والثانى تعرض لإصابة فى الرباط الخارجى للكاحل، أما الثالث فقد أجرى جراحة فى الوجه.

س: هل يغيب ثلاثى الأهلى المصاب عن لقاء الزمالك؟

ج: المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تؤكد أن كريم نيدفيد ومروان محسن مازالا يحتاجان لفترة علاج طويلة وسيغيبان عن لقاء القمة، لكن عمرو السولية سيكون جاهزاً للمشاركة فى لقاء الزمالك المقبل، حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة منذ ساعات.

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س: وماذا عن موقف الثنائى المصاب محمد محمود وسعد سمير العائد للتدريبات مؤخراً؟

ج: سعد سمير ومحمد محمود شاركا فى التدريبات الأخيرة، ورغم أنهما أصبحا جاهزين من الناحية الفنية إلا أن الدلائل تُشير إلى أن فايلر المدير الفنى للأهلى لن يدفع بهما فى القمة، بسبب مدة غيابهما عن الملاعب منذ فترة طويلة وافتقادهما حساسية المباريات.

س: وماذا عن إصابات الزمالك؟

ج: يعانى محمود عبد العزيز "زيزو" من إصابة بقطع فى الرباط الصليبى تعرض لها مؤخراً وسيغيب على إثرها مدة طويلة عن الملاعب لينضم لزميله بالفريق محمود جنش المصاب بالصليبى هو الآخر.

كما يعانى شيكابالا من إصابة فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، ويخوض مصطفى فتحى التأهيل بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة الركبة.

س: هل سيغيب شيكابالا ومصطفى فتحى عن لقاء الأهلى؟

ج: الأيام المقبلة ستُحدد مصير الثنائى مصطفى فتحى وشيكابالا من المشاركة فى القمة، وإن كانت الدلائل تشير إلى أن اللاعبين سيكونا جاهزين للمشاركة مع الزمالك فى القمة المرتقبة.