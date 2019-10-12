تى شيرت "ادعم مؤمن زكريا" هدية على قميص النادى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة الراعية لقميص الأهلى منح قميص النادى "هدية" مدوّن عليه هاشتاج "ادعم مؤمن زكريا" ويحمل رقم 8 لأى مشجع عند شرائه تى شيرت النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة وحتى نفاد الكمية.
وأكد مسئولو الشركة أن تلك الخطوة جاءت بالاتفاق مع إدارة الأهلى لدعم مؤمن زكريا، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً، موضحاً أن قميص مؤمن زكريا سيكون مُشابهاً لتصميم تى شيرت النادى الأهلى وباللون الأحمر.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، كشف أن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه لتحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.
وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما حصل على تكاليف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.
وأوضح عبد الحفيظ أن مؤمن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.
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