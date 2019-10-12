الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي

يعود نادي الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” لاستئناف التدريبات الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، وتقام تدريبات الفريق الجماعية على ملعب النادي بميت عقبة، في إطار استعدادات الفريق للقاء القمة أمام النادي الأهلي المقرر له في التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري العام.

وكان ميتشو قد قام بتصعيد 11 لاعبا من قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق الأول ومشاركتهم في التدريبات وتعويض غياب العديد من لاعبي الفريق الأساسيين؛ حيث يغيب عن صفوف الزمالك اللاعبين الدوليين وهم محمود علاء، عمر السعيد، محمد عواد، طارق حامد، عبد الله جمعة، محمد عبد السلام، مصطفي محمد، محمد صبحي، إمام عاشور، فرجاني ساسي، وحمدي النقاز.