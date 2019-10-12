من هي أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية التي ظهرت في صور مع محمد صلاح

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صور محمد صلاح مع اليساندرا امبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي المُختلفة بمُجرد انتشار تلك الصور التي نشرها صلاح بنفسه على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً من هي عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو والتي انتشرت صورها مع محمد صلاح.
صور محمد صلاح مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو
هذا وانتشرت بدءاً من منتصف أمس صور لنجم الكرة المصري وليفربول الإنجليزي بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو والتي حققت انتشاراً فهي صورة جديدة لمحمد صلاح لم يتم تداول مثلها من قبل وسط العديد من الصور المضحكة “الكوميكس” والتي تناولها المصريون ساخرة من الصور.
من هي البرازيلية أليساندرا أمبروسيو والتي انتشرت صورها مع محمد صلاح
من خلال تلك الفقرة نستعرض بعض المعلومات الهامة بشأن عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو والتي تم تداول صورها مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر:
- عارضة أزياء برازيلية الجنسية لكن تعود أصولها إلى إيطاليا وبولندا
- مواليد 11 ابريل 1981 في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل
- بدأت دراستها في مجال الأزياء منذ أن كانت في الـ 12 من عُمرها قبل أن يتم اختيارها في المُسابقة النهائية لـ «إيليت موديل لوك» كعارضة أزياء وكانت وقتها في الـ 14 من عُمرها قبل أن تُحقق شُهرة كبيرة.
- مع تحقيقها للشهرة الكبيرة أصبحت أكثر عارضات الأزياء تصدراً لصفحات المجلات العالمية أبرزها Glamour وVogue
- أطلقت أليساندرا في عام 2004 خط خاص بها في تصميمات ملابس البحار وحمل اسم «ألكسندرا أومبروسيو بي سيي» وهو الذي حقق مبيعات وانتشار واسع النطاق حيث تم تداول أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأول لإطلاقه.
- أصبحت أبرز وجه إعلاني لمجلة “نيكست” الإنجليزية.
- أطلقت عليها مجلة “فوربس” عارضة الازياء الأغلى في العالم قبل أن تنضم إلى عارضات أزياء فيكتوريا سيكريت.
- قادت العديد من الحملات الإعلانية والدعائية مع العديد من المشاهير أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية.