ميتشو يطالب بخوض لقاء ودي قبل مباراة الأهلي

طالب المدير الفني لنادي الزمالك، الصربي ميلوتين سريدوفيتش الجهاز الإداري للفريق بالاتفاق مع مسئولي أحد أندية دوري الدرجة الثانية؛ حيث يرغب ميتشو في خوض لقاء ودي خلال الفترة القادمة استعدادا لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، ورغبة من مدرب الفريق الأبيض في تجهيز لاعبي الفريق الغير دوليين.

ويواصل الفريق الأبيض التدريبات الجماعية استعدادا للقاء القمة، وتقام على ملعب النادي بميت عقبة، وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية أمس الجمعة ليستأنف منذ صباح اليوم تدريباته الجماعية.

ويخوض الفريقان لقاء الأسبوع الرابع ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري؛ حيث يغيب عن لقاء الأهلي لاعبي الزمالك الدوليين وهم عبد الله جمعة، محمد عواد، عمر السعيد، محمود علاء، طارق حامد، إمام عاشور، محمد صبحي، مصطفي محمد، محمد عبد السلام، فرجاني ساسي، وحمدي النقاز.