منتخب مصر يستعد لودية بتسوانا ببرج العرب

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض ودية بتسوانا؛ حيث يخوض أولى تدريباته صباح اليوم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعد أن وصلت بعثة الفريق مساء أمس.

وكان من المفترض إقامة المباراة على ستاد القاهرة، ليعود مسئولي اللجنة الخماسية التابعة لاتحاد الكرة بالمطالبة بنقل المباراة إلى ستاد برج العرب لضمان تواجد المشجعين والجماهير بأعداد كبيرة.

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا مع لاعبيه لتحفيزهم قبل موعد المباراة وبذل قصاري جهدهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المعسكر المغلق القادم سيضم عناصر الفريق الحالية استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما في الرابع عشر والثامن عشر من شهر نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية والثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

جديرا بالذكر أنه من المقرر طرح تذاكر المباراة بأسعار رمزية لضمان تواجد أكبر عدد من الجماهير، خاصة وأن المباراة الودية وتقام أمام فريق ضعيف.