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مفاوضات بين الأهلي وهيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيا

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قام مسئولو النادي الأهلي بالدخول في بعض المفاوضات الشفهية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي للاستفادة من خدمات اللاعب رمضان صبحي بشكل نهائي، وذلك بعد أن انتهت فترة إعارته مع انتهاء الموسم الحالي، وفي ظل تألق اللاعب بين صفوف الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأت مفاوضات الأحمر المبكرة مع مسئولي الفريق الإنجليزي بعد أن تداولت العديد من الأنباء التي تكشف عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات صبحي ومراقبتها للاعب خلال الوقت الراهن لضمه خلال الفترة القادمة ومن بينهم أستون فيلا.

ويرحب رمضان صبحي مبدئيا بالانتقال بشكل نهائي إلى صفوف القلعة الحمراء، بينما رفض اللاعب الكشف عن قراره النهائي خلال الوقت الراهن، خاصة وأن هناك وقتا لتلقي العديد من العروض الأخري من أندية أكبر وأكثر إغراءا من النادي الأهلي على المستوي المادي.

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