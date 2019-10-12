شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يقرر تنظيم البطولة الأفريقية على ملاعب نادى الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة نادى الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى، على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى بالتجمع الخامس، وحضر الاتفاقية كل من المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق.

وكشف الدكتور محمد الدمرداش أن البطولة الأفريقية ستقام خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر المقبل لأول مرة فى تاريخ النادى، بمشاركة أكثر من 8 دول، معبرا عن سعادته بإسناد اتحاد التنس استضافة وتنظيم البطولة الأفريقية التى تعد إحدى البطولات المهمة فى اللعبة، مشدداً على أن استضافة الزهور لمنافسات البطولة يؤكد أن الاتحادات الرياضية أصبح لديها ثقة كاملة فى قدرة ناديه على تنظيم البطولات والدورات المحلية.