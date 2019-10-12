شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين. ويستضيف الأهلي غريمة التقليدى الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز. كان اتحاد الكرة قد قرر رسمياً إقامة مباريات الأهلي والزمالك هذا الموسم بطاقم حكام أجنبي بدلاً من حكام مصريين. ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان ، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط. لمعرفة التفاصيل وسبب مطالبة رئيس لجنة الحكام بإقامة القمة يوم الاثنين، اضغط هنا..

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