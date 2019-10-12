شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة مخاطبات أمنية تفيد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر مساء اليوم عقب تحديد أسعارها بالتنسيق بين الجهات الأمنية واتحاد الكرة.

ويعقد فى الثالثة عصر اليوم اجتماع أمنى يحضره عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية للتنسيق للمباراة.

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واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بمعظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة فى وديته أمام بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرغب الجهاز الفنى فى الظهور بمستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف، خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادة الجهاز الجديد الذى يضم محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس.