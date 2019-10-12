شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الدولية الجديدة للحكام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة الحكام، برئاسة جمال الغندور، القائمة الدولية لعام 2020 إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، ولم تشهد أى تغيير عن العناصر الرئيسية، باستثناء بعض الترتيبات والأمور غير الجوهرية وخروج للمحكمة بوسى سعيد التى اعتذرت عن الاستمرار فى التحكيم.

وضمن القائمة الدولية الجديدة 7 حكام ساحة و7 مساعدين، ولم يتم إضافة أى حكام احتياطيين المسموح بهم فى الاتحاد الدولى والبالغ 10 حكام ساحة ومساعدين .

ــ 7 حكام الساحة.. هم أمين عمر، إبراهيم نورالدين، أحمد الغندور، محمد معروف، محمود البنا، محمد عادل، جهاد جريشة.

ــ 7 حكام مساعدين.. هم تحسين أبو السادات، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطى، سمير جمال، أحمد توفيق طلب، هانى عبد الفتاح .

ــ المحكمات والمساعدات

2 محكمة ساحة هما شاهندا حسن، ونورا سمير

4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادى حسن، جمالات أحمد، ويارا عاطف.

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ــ حكام كرة الصالات

4 حكام صالات هم محمد حسن، طارق سامى، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.

و2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .

ــ حكام الكرة الشاطئية

4 حكام شاطئية هم هانى العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر

محكمة كرة شاطئية، مى حسن