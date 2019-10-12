شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لـ تايم سبورت: فايلر طور لاعبى الأهلى ولسه بدرى على ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء نبيل المدير الفنى السابق لنادى المقاولون العرب على الطفرة التى حققها النادى الأهلى مؤخراً تحت القيادة الفنية للسويسرى رينيه فايلر، الذى استطاع أن يحقق 6 انتصارات متتالية منذ تولى إدارة الفريق كان أولها على حساب الزمالك فى كأس السوبر المصرى.

وقال نبيل، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، فايلر طور أداء اللاعبين بشكل كبير وهذا يظهر على جونيور آجايى بالتحديد، حيث كان النيجيرى يعانى من تراجع المستوى وزيادة الوزن بعد عودته من الإصابة فى الموسم الماضى، واذا نظرنا إلى باقى اللاعبين سنلاحظ تطور أدائهم عما كانوا عليه قبل شهرين.

وأضاف علاء نبيل: الأهلى هو من يصنع النجوم فمن كان يعرف مانويل جوزية عند قدومه للقلعة الحمراء، وكذلك فايلر ربما لم يكن السي في كبيراً بين المدربين لكنه وضع بصمة واضحة علي لاعبي الفريق الأحمر.

وعن مدرب الزمالك قال علاء نبيل: من المبكر الحكم على ميتشو رغم تراجع مستوى الزمالك مؤخراً، إلا أن بدايته كانت جيدة ويجب منحه الفرصة كاملة للحكم عليه فالموسم مازال فى بدايته.