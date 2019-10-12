شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة.. الزمالك يفاوض كهربا للعودة للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة داخل نادى الزمالك دخول النادى فى مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، عن طريق وكيل أعماله وبعض المقربين من اللاعب، لعودته مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الدائرة حاليا.

وأوضحت المصادر أن مسئولى الزمالك، استفسروا عن حقيقة توقيع كهربا للنادى الأهلى، وبعد تأكيد وكيل أعماله عدم صحة ذلك، عرضوا عودة اللاعب مرة أخرى، للقلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الحالية، لكن وفقا لشروط محددة.

وأعلن النادى الأهلى فى وقت سابق، عدم توقيع كهربا على عقود رسمية مع القلعة الحمراء، مع التشديد على الدخول فى مفاوضات مع نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى المتواجد كهربا ضمن صفوفه فى الوقت الحالى، حال أراد النادى التعاقد مع اللاعب.

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